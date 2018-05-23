وفاة طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن وفاة طفل فلسطيني هذا الأربعاء، متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية قبل 8 أيام.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب أن الطفل عدي أبو خليل (15عاما)، توفى متأثرا بجراحه التي أصيب بها في البطن خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على مدخل البيرة الشمالي.

ونقل الطفل أبو خليل في حينه إلى مجمع (فلسطين الطبي) في المدينة لتلقي العلاج ومن ثم جرى لتحويله إلى مشفى (النجاح) بمدينة نابلس قبل أن يعلن عن وفاته اليوم.

وجرت المواجهات في يوم 15 الشهر الجاري لإحياء الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية والاحتجاج على حفل نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل إلى القدس.