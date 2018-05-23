وزيرة التضامن تقاسم وجبة إفطار جماعي مع نزلاء مركز الأشخاص المسنين بسيدي موسى

تقاسمت وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، مساء اليوم الأربعاء، وجبة إفطار جماعي مع نزلاء مركز الأشخاص المسنين بسيدي موسى بالجزائر العاصمة. وقامت الدالية قبل وجبة الإفطار رفقة والي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ بتفقد مطاعم عابري السبيل المتواجدة بكل من المحطة البرية للمسافرين بالخروبة ومطعم اخر على مستوى محطة الوقود والخدمات ببلدية المحمدية بالإضافة الى مطعم الهلال الأحمر الجزائري على مستوى بلدية الدار البيضاء .

وعلى هامش وجبة الإفطار، صرحت الوزيرة أن الهدف من هذا الإفطار "هو خلق جو عائلي لنزلاء المركز للمساهمة في منح أريحية تتناسب ومميزات شهر رمضان الكريم لهؤلاء النزلاء على غرار باقي فئات المجتمع" .

ولدى تطرقها الى العملية التضامنية الجارية بمناسبة الشهر الفضيل لاسيما مطاعم الرحمة أوضحت الوزيرة ان " ظروف الاستقبال المتوفرة بهذه المطاعم جيدة الى جانب توفرها على وجبات غذائية كاملة ومتوازنة مع الحرص على شروط الصحة والنظافة " مبرزة في هذا السياق ان عديد مطاعم الرحمة " تتوفر على أطباء متطوعين لمعاينة نوعية الوجبات الغذائية ".

وبعد أن نوهت بالأعداد الكبيرة من المواطنين الذين تطوعوا لخدمة الصائمين بهذه المطاعم، أكدت أن ولاية الجزائر العاصمة وحدها " تتوفر على 230 مطعم رحمة موزعة على كامل البلديات".