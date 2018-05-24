زمالي: أكثر من 2 مليون طالب عمل مبتدئ استفاد من الإدماج المهني منذ 2008

أكد وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي, هذا الخميس, أن "أكثر من 2 مليون شاب مبتدئ استفاد من جهاز المساعدة للإدماج المهني منذ 2008 إلى غاية أفريل الماضي.

وأوضح الوزير, في رده على انشغال عضو مجلس الأمة في الجلسة العلنية المخصصة للأسئلة الشفوية , أن "جهاز المساعدة للإدماج المهني سمح منذ 2008 إلى غاية أفريل الماضي بتنصيب أكثر من 2 مليون و 400 ألف طالب عمل مبتدئ على المستوى الوطني بما في دلك عقود العمل المدعمة".

وأشار في هذا الإطار إلى أنه من بين 2 مليون و100الف مدمج في إطار عقود الإدماج المهني, نجد 1مليون و466 ألف طالب عمل استفاد من التوظيف في القطاع الاقتصادي العمومي في حين بلغ عدد المدمجين في القطاع الإداري 634 ألف.

وأكد بهذا الخصوص إلى أنه وإلى غاية سبتمبر 2017 فان العدد الأكبر من المدمجين متمركز في الإدارات مما ترتب عنه "تشبع" هذا القطاع و دفع الحكومة إلى البحث عن مسعى لتبني مقاربة اقتصادية للمساهمة في التخفيف من حدة البطالة كما قال--.

وأوضح بالمناسبة أن قرار فتح مؤخرا مناصب شغل في القطاعات الإدارية بالولايات الحدودية هي "إجراءات استثنائية بالنظر الى خصوصيات هذه المناطق" التي تفتقر إلى فرص للعمل وكذا لتعزيز التنمية وتعزيز المورد البشري فيها سيما في قطاعات الصحة, التربية والجماعات المحلية.

وفي إجابته على سؤال عضو آخر طالب من خلاله الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بضرورة فتح مركز للأشعة ومخبر للتحاليل الطبية بولاية بشار, أكد وزير العمل أن "الظروف المالية الحالية للصندوق لا تسمح له بإطلاق مشروع كهذا".

وأوضح زمالي في هذا الشأن أن المراكز الصحية الجهوية الأربعة المسيرة من طرف صندوق الضمان الاجتماعي في ولايات تلمسان, الجزائر العاصمة, الاغواط وجيجل "برهنت محدوديتها نظرا لنقص الموارد البشرية و كذا الى الوضع المالي لصندوق الضمان ألاجتماعي.