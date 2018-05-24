كعوان يستقبل أعضاء لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

24/05/2018 - 15:37

استقبل وزير الاتصال جمال كعوان هذا الخميس  بالجزائر أعضاء لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في جلسة عمل  قبل الشروع في أعمالهم.

و كان الوزير كعوان قد أعلن مطلع شهر ماي أن موضوع جائزة رئيس  الجمهورية للصحفي المحترف لسنة 2018 يخص موضوع " العيش معا في سلام" .

و جاء اقرار " اليوم الدولي للعيش مع في سلام"- يوم 16 مايو من كل سنة-  في 8 ديسمبر 2017 من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بمبادرة من  الجمعية الدولية الصوفية العلوية بدعم من بلدها الجزائر.

و يرأس لجنة التحكيم التي تضم 11 عضوا الناشر و الروائي مولود عاشور.

و تمحور موضوع الطبعة السابقة حول "الحفاظ على البيئة.. مفتاح الرفاه  العمومي والسعادة الاجتماعية".

و تمنح هذه الجائزة التي أسست بموجب مرسوم رئاسي في مايو 2015 بمناسبة  احياء اليوم العالمي للصحافة (22 أكتوبر) و تهدف الى مكافأة أحسن الأعمال  الصحفية المنجزة فرديا أو جماعيا من طرف الصحفيين المحترفين.

 كما تمنح هذه الجائزة في خمس فئات و هي الصحافة المكتوبة و الصحافة المرئية و الصحافة المسموعة و الصحافة الالكترونية و التصوير. 

و تكمن هذه الجائزة في منح شهادة استحقاق و مكافأة مالية حسب القيمة المحددة لكل جائزة من الفئات الخمسة.

و بخصوص الفئات الاربعة الاولى سيستفيد الفائز الأول من مكافأة مالية  قدرها واحد (1) مليون دج و الفائز الثاني 500.000دج و الفائز الثالث من  300.000 دج.

 أما بالنسبة للفئة الخامسة يمنح مبلغ مالي قدره  100.000 دج  لأحسن  صورة فوتوغرافية أو رسم أو كاريكاتور صحفي.

أوسمة:

الجزائر, ثقافة وفنون

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