اضطراب في سير قطارات الضاحية الغربية للعاصمة من 25 إلى 27 ماي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن اضطراب سيسجل على مستوى قطارات الضاحية الغربية للجزائر العاصمة و هذا من 25 إلى 27 ماي الجاري حسبما أفاد به هذا الخميس بيان المؤسسة.

و أوضحت الشركة أن القطارات المغادرة من محطتي العفرون و زرالدة ستكون "أغا" محطة الوصول و ذلك بسبب أشغال تجديد السكة الحديدية التي ستجرى بين محطة أغا و محطة الجزائر .

و أضاف ذات المصدر يقول أن مسافري قطارات الضواحي الغربية الراغبين استكمال طريقهم نحو محطة الجزائر بإمكانهم ذلك عن طريق قطارات الضواحي الشرقية من انطلاق محطة أغا.

و تدعو المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية زبائنها للتقرب من محطات السكك الحديدية للاستفسار و/ أو زيارة الموقع الالكتروني للمؤسسة.