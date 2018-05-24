اضطراب في سير قطارات الضاحية الغربية للعاصمة من 25 إلى 27 ماي

24/05/2018 - 16:00

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن  اضطراب سيسجل على مستوى قطارات الضاحية الغربية للجزائر العاصمة و هذا من 25  إلى 27 ماي الجاري حسبما أفاد به هذا الخميس بيان المؤسسة.

و أوضحت الشركة أن القطارات المغادرة من محطتي العفرون و زرالدة  ستكون  "أغا" محطة الوصول و ذلك  بسبب أشغال تجديد السكة الحديدية التي ستجرى  بين  محطة أغا و محطة الجزائر . 

و أضاف ذات المصدر يقول أن مسافري قطارات  الضواحي الغربية الراغبين استكمال  طريقهم نحو محطة الجزائر بإمكانهم ذلك عن طريق قطارات الضواحي الشرقية من  انطلاق محطة أغا.

و تدعو المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية زبائنها للتقرب من محطات السكك  الحديدية للاستفسار و/ أو زيارة  الموقع الالكتروني للمؤسسة.

 

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