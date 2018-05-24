مناخ الأرض سيزداد بمقدار 4 درجات بحلول عام 2084

كشفت دراسة صينية حديثة أن مناخ الأرض يمكن أن يزداد بمقدار 4 درجات مئوية قبل نهاية القرن الواحد والعشرين وبحلول عام 2084، وهى نسبة تفوق تلك التي يحاول العلماء تجنب الوصول إليها بموجب اتفاقية باريس.

وفي الوقت الذي تهدف فيه اتفاقية باريس إلى منع الزيادة بمقدار درجتين، يشير تحليل جديد إلى أن درجات الحرارة قد تكون ضعف ذلك خلال الـ 50 إلى 80 سنة القادمة إذا لم نقم بالحد من الانبعاثات.

ويحذر الخبراء من أن هذه الزيادة الكبيرة فى درجات الحرارة يمكن أن تحفز حدوث بعض أحداث الطقس المدمرة فى جميع أنحاء العالم، بما فى ذلك الحرارة الشديدة والجفاف وصولا إلى الفيضانات الكارثية.

وتتخيل الدراسة الجديدة التى نشرت فى مجلة Advances in Atmospheric Sciences سيناريو لا يخفف فيه العالم من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، فعن طريق مقارنة 39 نموذج مناخى، قدر الباحثون كيف يمكن أن ترتفع درجات الحرارة فى العقود القليلة القادمة، وتوقعت النماذج ارتفاعاً قدره 4 درجات مئوية فى أوائل عام 2064 وحتى أواخر عام 2095..

وقال دابانج جيانج، الباحث البارز فى معهد فيزياء الغلاف الجوى: "ستحدث العديد من حالات ارتفاع الحرارة والفيضانات الشديدة وحالات الجفاف الشديدة إذا تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 4 درجات مئوية، فيما يتعلق بفترة ما قبل الصناعة، فالزيادة فى درجة الحرارة ستسبب تهديدات خطيرة للنظم الإيكولوجية والأنظمة البشرية والمجتمعات والاقتصاديات المرتبطة بها".

وفقا للباحثين، فإن المناطق البرية ستشهد المزيد من الاحترار السنوي والموسمى أكثر من المناطق فوق المحيط، وسيكون القطب الشمالى من بين الأكثر تضررا، ويقول الباحثون إن هذا سيؤدى أيضا إلى زيادة هطول الأمطار فى القطب الشمالي والمحيط الهادئ.