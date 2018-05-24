الرئيس الأمريكي يلغي القمة المرتقبة مع الزعيم الكوري الشمالي

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى القمة المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون التي كان من المقرر أن تعقد في سنغافورة في 12 جوان المقبل.

وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض هذا الخميس, أن ترامب بعث برسالة إلى الزعيم الكوري الشمالي قال فيها إنه " للأسف وبالإشارة إلى الغضب الهائل الصريح والظاهر في آخر تصريح لك, أشعر أنه من غير الملائم في هذا الوقتي عقد هذا الاجتماع المخطط له منذ فترة طويلة".

وأضاف ترامب في رسالته إن "مؤتمر قمة سنغافورة الذي يجب أن يكون من أجل مصلحة الطرفين ولكن على حساب العالم لن يعقد"ي مضيفا "أنت تتحدث عن قدراتك النووية لكن قدراتنا هائلة وقوية".

وهددت كوريا الشمالية في وقت سابق بإعادة النظر في القمة المرتقبة بين الرئيس كيم جونغ أون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية عن نائبة وزير الخارجية تشيه سون هوي قولها إنها ستقترح إعادة النظر في انعقاد القمة على القيادة الكورية الشمالية "إذا أهانت الولايات المتحدة النية الطيبة لكوريا الشمالية".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن أمس الأربعاء أن بلاده "لن تقدم أي تنازلات" لكوريا الشمالية قبيل القمة المخطط لعقدها بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم كيم جونغ أون, وقال إن موقف واشنطن "مازال وسيبقى ثابتا تجاه ضرورة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".

وكانت تقارير إعلامية أفادت في وقت سابق اليوم بأن كوريا الشمالية فككت موقعها للتجارب النووية في إطار خطة مقررة تعتبرها بيونغ يانغ "بادرة حسن نية" قبل القمة التي كانت مرتقبة بينها وبين واشنطن الشهر المقبل.