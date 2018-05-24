ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي هذا الخميس القبض على إرهابيين اثنين بتمنراست كانا ينشطان ضمن إحدى التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي اليوم 24 ماي 2018 القبض على إرهابيين (02) اثنين كانا ينشطان ضمن إحدى التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل.

ويتعلق الأمر بكل من "أودادة موسى" و"المهدي أق إنتالا". العملية مكنت من ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة".

وأضاف البيان أن مثل هذه العمليات المتواصلة لوحدات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على طول حدودنا "تؤكد العزم على اجتثاث ظاهرة الإرهاب من بلادنا والتصدي لكافة أنواع التهديدات".