تناول بيضة واحدة يوميا يقي من أمراض خطيرة

قال علماء من جامعتي بكين وأكسفورد إن تناول بيضة يوميا، يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووجد الباحثون أن تناول بيضة واحدة في اليوم، قلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بأكثر من الربع مقارنة مع أولئك الذين نادرا ما يتناولون البيض.

أما الأشخاص الذين يتناولون 5 بيضات في الأسبوع، فكانوا أقل عرضة بنسبة 12 في المائة للإصابة بأمراض القلب.

ودرس العلماء العادات الغذائية لأكثر من 400 ألف شخص يتمتعون بصحة جيدة في الصين وتتراوح أعمارهم بين 30 و 79 سنة، وفق ما ذكر موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي بداية الدراسة، قال 13,1 في المائة من المشاركين إنهم يأكلون البيض كل يوم، في حين قال 9,1 في المائة إنهم نادرا ما يتناولون البيض.

وعندما تمت متابعتهم بعد نحو 9 سنوات، وجد الباحثون أن هناك نحو 84 ألف حالة إصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وحوالي 10 آلاف وفاة، بالإضافة إلى 5 آلاف إصابة بأمراض الشرايين مثل النوبات القلبية.

وخلصت الدراسة إلى أن أولئك الذين تناولوا بيضة واحدة، انخفضت لديهم معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل عام، وانخفض لديهم خطر الإصابة بسكتة دماغية بنسبة 26 في المائة، ومخاطر الوفاة الناجمة عن السكتة الدماغية بنسبة 28 في المائة، ومخاطر الوفاة الناجمة عن الأمراض القلبية الوعائية بنسبة 18 في المائة.

ويحتوي البيض على نسبة عالية من البروتين والفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية الأساسية، فيما تنخفض فيها نسبة الدهون المشبعة.

ورغم أن ارتفاع مستوى الكوليسترول في البيض قد منحها "سمعة سيئة"، فإن مجموعة متزايدة من الأدلة تشير إلى أن الدهون المشبعة هي السبب الرئيسي في زيادة نسبة الكوليسترول.