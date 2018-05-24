الكرة الطائرة: تأخير موعد نهائي كأس الجزائر بين المجمع البترولي ونادي برج بوعريرج إلى 3 جوان

24/05/2018 - 18:06

تم تغيير موعد نهائي كأس الجزائر للكرة الطائرة  (رجال) بين فريقي المجمع الرياضي البترولي ونادي برج بوعريرج الى تاريخ 3  جوان المقبل ابتداء من (30ر22) بقاعة حرشة حسان (الجزائر العاصمة) بدلا من  يوم 2 جوان, حسبما كشفت عنه الاتحادية الجزائرية للرياضة هذا الخميس.

وبلغ المجمع البترولي هذا النهائي بفضل تغلبه على نجم سطيف بـ (3-1) في الدور  نصف النهائي, في حين تجاوز النادي "البرايجي" عقبة اولمبي الشلف باللجوء إلى  الشوط الحاسم (3-2) في المربع الذهبي.

ويطمح نادي البرج إلى التتويج بالكأس التاسعة له والخامسة على التوالي, ضمن  11 نهائي خاضه تواليا (منذ 2008) بحصيلة جد ايجابية (7 تتويجات مقابل 3  هزائم).

وبالنسبة للمجمع, فلم يتوج سوى بكأس واحدة منذ تغيير التسمية وكان ذلك في  2010 على حساب نادي البرج (3-1), في حين تحصل على الألقاب السابقة خلال  التسمية السابقة مولودية الجزائر (10 ألقاب ما بين 1984 و 2007).

وجمع آخر نهائي بين الفريقين في 2016 (فوز نادي البرج 3-0).

أوسمة:

رياضة, الكرة الطائرة

طالع ايضاً

الكرة الطائرة :المجمع البترولي ونادي برج بوعريريج, ينشطان نهائي كأس الجزائر السبت...
الكرة الطائرة : برمجة الدور نصف النهائي لكأس الجزائر يوم الجمعة
كرة السلة: برمجة مباراتي الدور نصف النهائي لكأس الجزائر يوم السبت بالمسيلة والرويبة
نجم سطيف-المجمع البترولي و جمعية الشلف-نادي برج بوعريريج في نصف نهائي كأس الجزائر