الجزائر تحيى اليوم العالمي لإفريقيا بالتأكيد على ضرورة تولي القارة زمام الأمور في كل ما يتعلق بأمنها وتحقيق وحدتها

أحيت الجزائر، اليوم الخميس، اليوم العالمي لإفريقيا، والذي يصادف الذكرى الـ55 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، بالتأكيد على ضرورة تولي إفريقيا زمام الأمور في كل ما يتعلق بأمنها، والعمل على تحقيق الوحدة.

وتمت مراسم الاحتفال بهذه الذكرى بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة،بحضور عدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية على رأسها وزير الشؤون الخارجية،عبد القادر مساهل، وسفراء عدد من الدول بالجزائر.

وأكد مساهل، في كلمة الافتتاح الخاصة بمراسم إحياء اليوم العالمي لإفريقيا المصادف للذكرى الـ55 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، أنه "يجب على إفريقيا تولي زمام الأمور في كل ما يتعلق بأمنها، من خلال التسيير الذاتي لمسارات التسوية وترقية الحوار والمصالحة التي تبقى أهم المتطلبات الضرورية للتوصل إلى حلول سلمية ومستدامة، وهذا ينطبق على الوضع في مالي وليبيا خاصة وفي مناطق أخرى من قارتنا".

كما شدد، في ذات السياق،على أهمية النهج المتبع في منع نشوب الصراعات على أساس سياسات فعالة لمنع التطرف وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشكل "أفضل وسيلة للدفاع بشكل مستدام عن الأمن والاستقرار".

من جانبه، شدد عميد السفراء بالجزائر وسفير دولة الكاميرون، كلود جوزيف مبافو، في كلمة له بالمناسبة، على ضرورة العمل على تحقيق الوحدة في إفريقيا من خلال الاتحاد الافريقي، قائلا: "إن هذه المنظمة تستدعي موقفا موحدا، لان الوحدة هي أساس لأي سلام ولأي نجاح ولأي حرية".

ويصادف إحياء يوم إفريقيا، 25 مايو من كل سنة، وهو يوم تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية الذي تم في 25 ماي 1963، حيث وقع 30 من قادة الدول الإفريقية المستقلة الميثاق التأسيسي في أديس بابا عاصمة اثيوبيا، والذي أسس لما يعرف اليوم بالاتحاد الإفريقي.

وركزت المنظمة الإفريقية منذ تأسيسها على ترقية إفريقيا إلى فاعل كبير ومؤثر في العلاقات الدولية، بإمكانه ترجمة وبصفة ملموسة تطلعات وطموحات الشعوب الإفريقية وتحسين ظروف حياتها.