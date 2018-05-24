أول عرض لاستراتيجية سوناطراك 2030 بالجنوب الكبير

توجه وفد عن مجمع سوناطراك بقيادة الرئيس المدير العام للمجمع عبد المومن ولد قدور، اليوم الخميس، الى منشآت المؤسسة بعين صالح لعرض استراتيجية سوناطراك 2030 لمجموعات العمال الناشطين بالمنطقة، حسبما افاد به بيان للمجمع.

كما قام الوفد بزيارة تقنية لمشروع "عن صالح غاز" لتفقد هذا المشروع الذي يهدف الى تطوير حقول غور محمود و حاسي مومن و غار البيفنات وعن صالح بالشراكة مع "بريتيش بتروليوم" و "ستاتويل" و هذا للمحافظة على مستوى انتاج الغاز بحوالي 9 مليار م3 سنويا.

و قام مستشار الرئيس المدير العام للمجمع، فتحي عرابي، بعرض استراتيجية

سوناطراك 2030 في خطوة تدخل في إطار تواصل المؤسسة مع قواعدها حتى البعيدة منها.

"في أفاق 2030، هدفنا أن نصل الى المرتبة الخامسة في المؤسسات العالمية من حيث الاحتياطات و الإنتاج و قدرات التكرير و الكميات المسوقة" يقول عرابي، مذكرا أن استراتيجية سوناطراك 2030 تقوم على 30 مبادرة تخص ثلاث محاور سوناطراك و مديرية الإتصال و مديرية العلاقات العامة.

و من بين أهم هذه المبادرات اشار البيان الى استراتيجية تطوير التكرير و البيتروكيمياء و الطاقات الشمسية و الموارد الغير تقليدية و تحسين الإدارة و قدرات الموارد البشرية و كذا تطوير الإستكشاف و الحفر و الإنتاج.

و بهذه المناسبة قال ولد قدور أنه "من الضروري ان تتوجه سوناطراك الى عمالها لتشرح لهم مباشرة استراتيجية سوناطراك 2030".

كما عاد ولد قدور الى الدور الإجتماعي لسوناطراك قائلا "من واجب سوناطراك أن تتوجه نحو المجتمع المدني و لعب دورها كليا كمؤسسة وطنية جوارية".