البليدة : ملعب "مصطفى تشاكر" يحتضن أكبر مائدة إفطار لفائدة 6000 شخص

نظمت جمعية "كافل اليتيم" مساء اليوم الخميس بملعب الشهيد "مصطفى تشاكر" اكبر مائدة إفطار في العالم لفائدة 6000 شخص معظمهم من اليتامى و الارامل و ذلك بحضور وزيرة التضامن و الاسرة و قضايا المرأة غنية الدالية.

و أوضحت السيدة الدالية في تصريح للصحافة ان "الهدف من هذه الهبة التضامنية التي شهدتها ولاية البليدة هو زرع روح التضامن و التآزر في الأجيال القادمة" مشيرة الى ان مثل هذه المبادرات تعطي صورة إيجابية عن المجتمع الجزائري و درسا في التضامن.

وقالت الوزيرة انه "ليس من السهل جمع 6000 شخص حول وجبة إفطار وتحضيرها" مشيدة بتضافر جهود المقاولين و المواطنين و السلطات المحلية مما يعكس صورة التضامن بين السلطات و الشعب ûكما قالت-.

ودعت السيدة الدالية الى تعميم هذا النوع من المبادرات في مختلف ملاعب ولايات الوطن بحضور المواطنين لاظهار بأن "الملاعب تجمع المحبة و السلام و ليست مكانا للعنف و التخريب".

و من المنتظر ان تدخل الجزائر من خلال تنظيم الطبعة الثالثة من هذه المبادرة في كتاب غينيس للارقام القياسية حيث حطمت الرقم الأخير لاكبر مائدة اتسعت ل 5200 شخص السنة الماضية في لبناني حسبما ذكره لوأج رئيس جمعية كافل اليتيم علي شعواطي.

و في كلمة القاها بالمناسبة تعهد رئيس نادي المقاولين و الصناعيين للمتيجة كمال مولة بالمشاركة في أية مبادرة خيرية تهدف للحفاظ على الهوية الوطنية للعيش معا في سلام و بكل كرامة و مشاركة الايتام فرحتهم و رسم البسمة على محياهم.

وتم بالمناسبة الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الطائرة العسكرية و تكريم والدة الشهيد حضري احد ركاب الطائرة ي بالإضافة الى توزيع 4000 كسوة عيد على الايتام .

و جرت هذه المائدة التي حملت شعار "اكبر مائدة إفطار في ملعب الانتصار" بحضور عدد من الوجوه السياسية و الفنية و الرياضية و الثقافية و الإعلامية المعروفة على غرار نائب سفير دولة فلسطين و الشاب يزيد و الباجي و حسان كشاش والرياضي حميدة جابر.