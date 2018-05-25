ماجر يستدعي الملالي وموساوي لتعويض فغولي ومبولحي

استدعى الناخب الوطني رابح ماجر، لاعبي نادي بارادو، فريد الملالي (وسط ميدان) وتوفيق موساوي (حارس مرمى) لتعويض سفيان فغولي ورايس مبولحي اللذان أعلنا غيابهما عن صفوف المنتخب الوطني عندما يواجه وديا الرأس الأخضر يوم الفاتح يونيو بملعب 5 جويلية والبرتغال في السابع من نفس الشهر بلشبونة، حسب ما أعلنت عنه سهرة أمس الخميس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) على موقعها الالكتروني.

وكان سفيان فغولي قد أخبر الهيئة الفدرالية بأنه مصاب على مستوى وتر العرقوب و بالتالي لن يتمكن من لعب مباراتي شهر يونيو.

ومن جهته، أرسل مبولحي برقية ليطلب إعفاءه من التربص كونه ركن للراحة منذ نهاية البطولة السعودية في أبريل الفارط و بالتالي يعتبر نفسه أنه ليس في أفضل حالاته لتلبية دعوة الفريق الوطني في الوقت الحالي و طلب تأجيل عودته الى الاستحقاقات القادمة.

وتحسبا للمواجهتين الوديتين، أستدعى الناخب الوطني قائمة تضم 24 لاعبا والتي شهدت عودة المدافع رفيق حليش الذي لم يتقمص ألوان الخضر منذ تاريخ 30 مارس من سنة 2015 ، خلال المواجهة الودية التي جمعت التشكيلة الوطنية بنظيرتها العمانية بالدوحة (4-1).

وسيدخل الخضر في تربص من 28 مايو إلى 8 يونيو بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر).

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية