رمضان: وزارة الصحة تنجز دليل إرشادات لفائدة الأشخاص المسنين والمرضى والحوامل

أعدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات دليلا يتضمن إرشادات صحية تخص الصيام خلال شهر رمضان خاصة بالنسبة للأشخاص المسنين والمرضى والنساء الحوامل الذين قد يتعرضوا لمخاطر بسبب الصيام.

فبخصوص الأشخاص المسنين الذين يبلغون 65 سنة فما فوق والذين غالبا ما يكونون عرضة لعدة أمراض ثقيلة فإن الدليل يحذر هذه الفئة من المغامرة في القيام بالصوم وذلك حفاظا على مخزونات الجسم التي تنخفض مع التقدم في السن.

كما ينصح هؤلاء المسنين سيما الذين يعانون من عاهة حركية أو عقلية "بعدم الصوم" الذي يزيد من حدة جفاف الجسم لدى هذه الفئة خاصة إذا تزامن الشهر العظيم مع موسم الصيف أو أيام تشتد فيها درجة الحرارة.

أما بالنسبة للنساء الحوامل واللواتي هن في حالة صحية جيدة فيسمح لهن بالصوم خلال الشهر الفضيل باعتبار ذلك "لا يشكل خطرا على صحة الأم والجنين" بشرط أن تتغذي المرأة الحامل بصفة متنوعة ومتوازنة لتفادي نفاذ مخزونها وتعرضها إلى سوء تغذية وخطر صحي محتمل عليها وجنينها.

كما ينصح المرأة الحامل التي تقوم بهذه الفريضة استشارة طبيبها المعالج أما بالنسبة للأم المرضعة حديثة الولادة فالصوم قد يشكل خطرا على صحتها أو على رضيعها.

وبخصوص الصوم وتناول عدة أدوية خاصة لدى المصابين بأمراض المزمنة فينصح الدليل هذه الفئة بضرورة استشارة الطبيب لأن مخالفة أوقات تناول هذه الأدوية خلال شهر رمضان "له أثار سلبية على صحة الفرد" بما فيها التسمم الدوائي لكون بعض أشكال الأدوية تتفاعل بالجسم ببطء وأخرى بسرعة .

أما بالنسبة للمصابين بداء السكري فقد حذرت وزارة الصحة من الصوم في حالات الإصابة بالنوع 1 والنوع 2 في حالة العلاج بمادة الأنسولين و يكون المرض مصحوب بمضاعفات بالإضافة إلى المصابات بالسكري الحوامل والمرضعات.

ويسمح بالصوم للمصابين بداء السكري من الصنف 2 وبعد استشارة طبية للأشخاص الذين "يلتزمون بالقواعد الصحية الغذائية وحالتهم غير معرضة أو مصحوبة بمضاعفات" كما يجب على هذه الفئة من المرضى القيام بالمراقبة الذاتية لنسبة السكر في الدم قبل الإفطار وبعده وعليهم قطع الصيام إذا كانت نسبة السكر في الدم أقل من 0.7 غرام/لتر الواحد أو إذا تجاوزت 3 غ.

وفيما يتعلق بالأمراض الأخرى على غرار قرحة المعدة فإن المصاب بهذا المرض "لا يحق له الصوم" لأن الصوم قد يسبب له نزيفا هضميا ويسمح بالصيام للمصاب بهذا المرض فقط للشخص الذي اندملت لديه هذه القرحة منذ 6 أشهر ويخضع لعلاج يحمي معدته كما يحق له "قطع الصوم فورا إذا تعرض إلى أزمة مؤلمة".

كما يمنع من الصوم بتاتا -حسب وزارة الصحة- الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم الشرياني بحكم أنهم ملزمين بتناول عدة أدوية يوميا.