مسئول يمني: العثور على سبع جثث ولا يزال ثمانية هنود مفقودين نتيجة الاعصار في سقطرى

قال مسؤول يمني اليوم الجمعة انه تم العثور على سبع جثث فيما لا يزال ثمانية هنود في عداد المفقودين اثر الإعصار الذي تعرضت له جزيرة سقطرى شرق البلاد.

وقال وزير الثروة السمكية اليمني فهد كفاين إن إعصار (ماكونو) خلف 19 مفقودا هم 14 يحملون الجنسية الهندية من بحارة سفن هندية وخمسة من ابناء محافظة سقطرى مضيفا عثرت قوات الجيش وفرق الانقاذ اليوم على اربعة هنود احياء.

وتابع كما تم العثور على سبع جثث, خمسة من ابناء سقطرى, وجثتي هنديين اثنين مشيرا الى ان ثمانية أشخاص (هنود) ما يزالوا في عداد المفقودين.

وكان اعصار (ماكونو) قد ضرب جزيرة سقطرى منذ صباح الاربعاء الماضي وانحسر بشكل كبير منذ مساء الامس عن الجزيرة.

وخلف الاعصار إلى جانب الضحايا والمفقودين غرق وجنوح سبع سفن منها اربع سفن صيد فيما دمرت الطرق ومساحات زراعية جراء الفيضانات والامطار الغزيرة المصحوبة بالرياح العاتية.

كما عُزلت مدينة حديبو عاصمة سقطرى يوم امس عن باقي المناطق جراء تعرض الطرق بما في ذلك الطريق الرئيس من المدينة الى المطار لاضرار كبيرة.

و كانت الجزيرة تعرضت في العام 2015 لاعصاري "ميج" و"تشابالا" وخلفا خسائر بشرية ومادية كبيرة فيها.

وتقع جزيرة سقطرى بالقرب من خليج عدن وهي أرخبيل يتكون من 6 جزر على المحيط الهندي ومدرجة ضمن قائمة التراث العالمي. وتعتبر الجزيرة واحدة من أكبر الجزر اليمنية والعربية وتمتاز بتنوعها الحيواني والنباتي الفريد على مستوى العالم.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية