ارتفاع أعداد المصابين على حدود قطاع غزة إلى 109

ارتفعت أعداد المصابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي هاجمت المشاركين في مسيرات العودة الشعبية السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة مساء هذا الجمعة إلى 109، بينهم أربعة أطفال وسبع سيدات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 109 من المواطنين أصيبوا بجروح مختلفة وبحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقه جيش الاحتلال على المشاركين في المسيرات السلمية على حدود القطاع الشرقية.

وأضافت أن من بين الجرحى بالرصاص الحي ثلاثة أصيبوا في الرأس حالاتهم وصفت بالخطيرة، فيما أصيب آخرون بجروح مختلفة، في الجمعة التاسعة على التوالي ضمن فعاليات مسيرة العودة في القطاع.

ودارت مواجهات بين المئات من الشبان والفتية وقوات الاحتلال في مناطق مراكز المخيمات على امتداد الشريط الحدودي شرق القطاعي خاصة شرق غزة ورفح وخان يونسي، إضافة إلى اندلاع مواجهات شرق مخيم البريج وسط القطاع وشرق مخيم جباليا شماله.

وأشعل الشبان عشرات الإطارات المطاطية في المناطق الحدودية وأطلقوا طائرات ورقية وبالونات بألوان العلم الفلسطيني، حيث شارك آلاف المواطنين الفلسطينيين في المسيرات التي انطلقت بعد صلاة عصر اليوم في المناطق الحدودية شرق قطاع غزة، تأكيدا على حق العودة للديار الفلسطينية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت يفي وقت سابق اليومي استشهاد الشاب ياسر سامي حبيب (24 عاما) متأثرا بجراحه التي أصيب بها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام شرق قطاع غزة ، مشيرة إلى أنه باستشهاد الشاب حبيب يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ بدء مسيرات العودة في الثلاثين من شهر مارس الماضي وحتى الآن إلى 115 شهيدا، إضافة إلى 13190 جريحا، بينهم 330 جريحا وصفت جروحهم بالخطيرة.

المصدر / واج