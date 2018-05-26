مقتل 7 في جزيرة سقطرى اليمنية جراء الإعصار مكونو

قتل سبعة أشخاص وعثر على أربعة ناجين بمحافظة أرخبيل سقطرى اليمني من مجموع 19 شخصا فقدوا جراء الإعصار مكونو الذي ضرب الجزيرة الأربعاء الماضي.

وقالت مصادر محلية إن فرق الإنقاذ عثرت اليوم على 4 أشخاص يحملون الجنسية الهندية أحياء كانوا ضمن طاقم السفينة التي جنحت قبالة سواحل الجزيرة إضافة إلى 7 جثث 5 منها تعود ليمنيين واثنتين لهنديين فيما لا يزال 8 أشخاص في عداد المفقودين جراء الإعصار.

من جانبه أوضح مركز الأرصاد باليمن أن الإعصار مكونو في محافظة المهرة شرقي البلاد لا يزال من الدرجة الأولى مع استمرار هطول الأمطار متفاوتة الغزارة والمصحوبة بالرياح شديدة السرعة وارتفاع موج البحر بين 8 إلى 12 مترا.

وأضاف أن الإعصار المداري مستمر في التحرك بين محافظة ظفار العمانية والمهرة ويبعد عن سواحل مديرية حوف/حوالي 120 كيلو مترا.

ودعا المركز جميع اليمنيين إلى أخذ الحيطة والحذر والانتقال من المناطق المنخفضة التي تقع في الأودية ومصبات السيول وعدم ارتياد البحر والبقاء في المنازل أثناء العواصف الرعدية.

وكان الإعصار مكونو ضرب يوم الأربعاء محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية مخلفا بها دمارا كبيرا ومتسببا في فقدان 19 شخصا وإجلاء 200 أسرة حتى الآن.