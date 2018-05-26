زيدان: فرصة الفوز بكأس دوري أبطال أوروبا متساوية بين ريال مدريد وليفربول

أعلن مدرب فريق ريال مدريد زين الدين زيدان اليوم الجمعة بالعاصمة الأوكرانية كييف إن" فرصة الفوز بكأس دوري أبطال أوروبا لكرة القدم متساوية بين ريال مدريد و ليفربول".

واعتبر مدرب الفريق الاسباني خلال مؤتمر صحفي عشية مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أن "هذا النهائي يجمع بين فريقين كبيرين لهما نفس الحظوظ لاحتضان الكأس يولا يمكن تغليب كفة أي فريق على حساب الفريق الاخر ".

وأضاف أنه "يمكن للناس أن يتكهنوا بمن هو الأفضل ي لكننا نعلم أنه في هذه المباراة لا وجود لأفضلية لفريق على أخر فالفرص متساوية وعلى الفريق الإسباني أن يبين تفوقه على أرضية الملعب إذا أراد الفوز ".

وأكد المدرب الفرنسي للفريق الملكي " نحن لا نعتبر أن لنا أية أفضلية أو امتياز ولا نعتقد أن النصر يجب أن يكون حليفنا لدينا الكثير من اللاعبين المهرة عليهم برهنة ذلك خلال المباراة " مبرزا أن "كل ما يحتاجه الفريق الإسباني هو ترجمة رغبة الانتصار على أرضية الملعب ".

وأكد زين الدين زيدان أن المباراة مع ليفربول "صعبة وبالتالي على ريال مدريد إظهار قدرته على اللعب المتميز وفرض أسلوبه ليتسنى له التفوق على خصم ليس بالسهل ".

وسيجري نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الانجليزي يوم هذا السبت مساء على أرضية الملعب الأولمبي بالعاصمة الأوكرانية كييف بدء من الساعة (9:45 ) بالتوقيتالمحلي (السابعة إلا الربع بتوقيت غرينيتش).