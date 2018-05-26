قمر تناوب اصطناعي صيني يتوقف قرب القمر للدخول إلى مداره

توقف قمر تناوب اصطناعي صيني أمس الجمعة بالقرب من القمر فيما يمثل إنجازا لخطوة مهمة قبل دخوله إلى المدار المنشود حسب ما ذكرت مصلحة الدولة للفضاء بالصين.

وتوقف القمر الصناعي "تشيوهتشياو" على بعد 100 كيلومتر فوق سطح القمر وفقا للأوامر الصادرة من مركز تحكم أرضي في بكيني ثم دخل إلى مدار نقل من القمر إلى نقطة لاغرانج الثانية لنظام الأرض-القمر.

وقال تشانغ لي هواي مدير مشروع قمر التناوب الاصطناعي "لم تكن هناك سوى نافذة قصيرة للتوقف كما أن تشيوهتشياو لم يكن أمامه سوى فرصة واحدة نظرا لمحدودية الوقود".

وأُطلق قمر التناوب الاصطناعي يوم الاثنين لإقامة وصلة اتصال بين الأرض والمسبار القمري "تشانغ ه-4" المخطط إطلاقه والذي سيقوم باستكشاف الجانب البعيد والغامض للقمر.

ومن المتوقع أن يغير القمر الاصطناعي مداره عدة مرات قبل أن يصل إلى مدار قمري حول نقطة لاغرانج الثانية على بعد نحو 455 ألف كيلومتر من الأرض.

وسيكون القمر الاصطناعي "تشيوهتشياو" أول قمر اتصالات اصطناعي في العالم يعمل في هذا المدار.