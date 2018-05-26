حوادث المرور:وفاة 11 شخصا واصابة 17 آخرين خلال 48 ساعة الأخيرة

لقي 11 شخصا حتفهم وأصيب 17 آخرون بجروح في 8 حوادث مرور سجلت على المستوى الوطني في الفترة الممتدة من 24 الى 26 ماي الجاري حسب ما افد به اليوم السبت بيان لمصالح الحماية المدنية.

وسجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية الجلفة بوفاة 03 أشخاص وإصابة 06 أخر بجروح ي على إثر إصطدام بين سيارتين ذات الوزن خفيف على مستوى الطريق الوطني رقم 01 ببلدية حاسي بحبح.

كما تدخلت وحدات الحماية لولاية سعيدة من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 05 أشخاص مختنقين من جراء إستنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من جهاز تسخين المياه داخل مسكنهم المتواجد بالمكان المسمى حي السلام ببلدية سعيدة تم نقل الضحايا في حالة صحية مقبولة إلى المستشفى المحلي.

و سجلت ذات المصالح خلال نفس الفترة 2966 تدخل في عـدة مناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المروري الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي إخماد الحرائق و الأجهزة الأمنية.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية