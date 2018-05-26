الجيش الوطني الشعبي يكشف مخبأ للأسلحة والذخيرة ببرج باجي مختار

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي اليوم السبت على مستوى الشريط الحدودي ببرج باجي مختار مخبأ للأسلحة والذخيرة حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و أوضح البيان أن في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وإثر عملية بحث وتفتيش على الشريط الحدودي ببرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي صبيحة هذا اليوم 26 ماي 2018 مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على 03 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف05 بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف 08 بنادق تكرارية 01 بندقية من نوع (G-3).

كما يحتوي المخبأ على 10 قنابل يدوية و 04 قذائف صاروخية SPG-9 و 03 حشوات خاصة بالقاذف الصاروخي 9-SPG وكذا 08 مخازن ذخيرة خاصة بالمسدس الرشاش من نوع كلاشنيكوف و02 مسدسين للرشاش الثقيل عيار 12.7 ميليمتري و 01 جهاز ارسال واستقبال بالإضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة تقدر بـ 1432 طلقة من مختلف العيارات.

هذه العملية النوعية يضيف البيان تضاف إلى سلسلة النتائج المحققة ميدانيا وتؤكد حرص قوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود على الحفاظ على سلامة التراب الوطني وإحباط كل محاولات تسريب الأسلحة أو المساس بأمن واستقرار الوطن.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية