الجوية الجزائرية: اضطراب في الرحلات المتوجهة إلى فرنسا يومي السبت والأحد

26/05/2018 - 14:43

يعرف النقل الجوي بين الجزائر و فرنسا اضطرابات يومي السبت و الأحد 26 و 27 ماي الجاري عقب حركة احتجاجية دورية لمراقبي الملاحة الجوية لمنطقة مرسيليا حسب ما أفادت به اليوم السبت شركة الخطوط  الجوية الجزائرية في بيان لها.    

و جاء في بيان الشركة: "ينتظر أن تعرف رحلات الجوية الجزائرية السبت و الأحد 26 و 27 ماي نحو فرنسا و خاصة نحو مرسيليا و نيس و ليون اضطرابات راجعة لحركة  احتجاجية دورية لمراقبي الملاحة الجوية لمنطقة مرسيليا".

و ستتأثر رحلات الشركة المتجهة نحو أوروبا مرورا بالمجال الجوي الفرنسي  بهذه  الاضطرابات حسب نفس المصدر الذي أكد أن الشركة اتخذت جميع التدابير اللازمة  لتقليص التأخرات.

 

اقتصاد