الجوية الجزائرية: اضطراب في الرحلات المتوجهة إلى فرنسا يومي السبت والأحد

يعرف النقل الجوي بين الجزائر و فرنسا اضطرابات يومي السبت و الأحد 26 و 27 ماي الجاري عقب حركة احتجاجية دورية لمراقبي الملاحة الجوية لمنطقة مرسيليا حسب ما أفادت به اليوم السبت شركة الخطوط الجوية الجزائرية في بيان لها.

و جاء في بيان الشركة: "ينتظر أن تعرف رحلات الجوية الجزائرية السبت و الأحد 26 و 27 ماي نحو فرنسا و خاصة نحو مرسيليا و نيس و ليون اضطرابات راجعة لحركة احتجاجية دورية لمراقبي الملاحة الجوية لمنطقة مرسيليا".

و ستتأثر رحلات الشركة المتجهة نحو أوروبا مرورا بالمجال الجوي الفرنسي بهذه الاضطرابات حسب نفس المصدر الذي أكد أن الشركة اتخذت جميع التدابير اللازمة لتقليص التأخرات.