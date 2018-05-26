الاتحاد الافريقي: طرد وفد مغربي حاول استعمال القوة للمشاركة في اجتماع بأديس أبابا

قرر الاتحاد الافريقي السبت منع دخول جميع أعضاء وفد مغربي حاول اقتحام اجتماع وزراء الخارجية لـ 15 دولة افريقية بينها الجمهورية العربية الصحراوية الدمقراطية والمعنية بالتشاور حول موضوع الاصلاح المؤسسي للاتحاد الافريقي بموجب المقرر 687 الصادر عن قمة اديس ابابا الاخيرة، كما اوردته وكالة الانباء الصحراوية (وأص).

الاجتماع الذي يعقد بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا، بحضور وفد صحراوي يقوده وزير المياه و البيئة ابراهيم المخطار، شهد تأخيرا بلغ ساعتين عن موعد الافتتاح بسبب محاولة اعتصام داخل القاعة قام بها بعض أعضاء الوفد المغربي، مما تسبب في امتعاض كبير من لدن الوفود الحاضرة و مسؤولي المفوضية الافريقية.

و في محاولة من المفوضية الإفريقية لإقناع هؤلاء الأشخاص المغربيين بعدم أحقية بلدهم في حضور الاجتماع بإعتاره اجتماع تشاوري بين 15 دولة عضو فقط بموجب الفقرة 3 من المقرر 687 الصادر عن قمة رؤساء الدول و الحكومات في جانفي 2018، اكد المغرب انه "مصمم على المشاركة الى جانب الدول ال 15 المعنية بموضوع الاصلاح و بينها الجمهورية الصحراوية".

و افادت مصادر مطلعة لوكالة الانباء الصحراوية من اديس ابابا، أن رئيسة المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي وزيرة خارجية رواندا، قررت وضع حد لكل استفزازات المغرب و سلوكه غير الدبلوماسي، بعد ما تم تغيير قاعة الاجتماع و تشديد الاجراءات الامنية لمنع دخول اعضاء الوفد المغربي وهو ما تم في الأخير.

واضافت المصادر ان المغرب فشل مرة اخرى في فرض خياراته بالقوة على الاتحاد الافريقي، بينما تأسف رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي, موسى فقيه محمد، ورئيسة المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي، اثر تأخير الاجتماع عن موعده.

وسيناقش الاجتماع التشاوري التحديثات المقدمة على تنفيذ مشروع اصلاح الاتحاد الافريقي و قضايا الميزانية والمالية، باعتبارها الاولويات الرئيسية التي حددها مؤتمر الاتحاد الافريقي و المجموعات الاقتصادية الاقليمية، بما يتماشى مع مبدأ التبعية و التكامل.

وتحضر الجمهورية الصحراوية بوفد يقوده السيد ابراهيم المخطار بومخروطة، وزير المياه والبيئة، مرفوقا بالسادة لمن اباعلي السفير الصحراوي باثيوبيا و الاتحاد الافريقي، ودادي السالك، الملحق الاعلامي و الثقافي بالبعثة الصحراوية لدى اثيوبيا و الاتحاد الافريقي.

وتتكون مجموعة الدول ال 15 المعنية بتقديم المشورة حول الاصلاح المؤسسي للاتحاد الافريقي من 3 دول من كل منطقة, يتم ترشيحها من قبل الاقاليم الخمسة وقد حظيت الجمهورية الصحراوية بثقة دول اقليم شمال افريقيا الى جانب الجزائر ومصر، لعضوية هذه المجموعة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج