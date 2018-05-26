ريــال مــدريـد يحرز لقـب رابـطـة أبطـال أوروبـا الثالـث على التوالي

أحرز ريال مدريد الاسباني لقبه الثالث على التوالي والـ13 في تاريخه في دوري أبطال اوروبا في كرة القدمي بفوزه على ليفربول الانجليزي 3-1 مساء اليوم السبتي في المباراة النهائية في العاصمة الاوكرانية كييف.

وعانى فريق ليفربول مبكرا بسبب إصابة المصري محمد صلاحي بكتفه بعد عرقلة من سيرخيو راموس (د 30)، فتأخر الفريق بهدية من الحارس كاريوس إلى المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة (51).

وبرغم معادلة ليفربول عبر السنغالي ساديو مانيه (55)، منح البديل الويلزي غاريث بايل ريال التقدم بضربة مقص رائعة (64)، قبل أن يقدم له كاريوس هدية أخرى في نهاية اللقاء ويمنحه الهدف الثالث (83).

وعزز ريال رقمه القياسي محرزا لقبه الثالث عشر والرابع في آخر خمس سنوات بعد 2014 و2016 و2017، فيما تجمد رصيد ليفريول عند 5 ألقاب خرها في 2005.

كما أصبح مدربه الفرنسي زين الدين زيدان (45 عاما) أول مدرب يحرز اللقب 3 مرات على التوالي ويعادل إنجاز الإيطالي كارلو أنشيلوتي (مع ميلان الايطالي 2003 و2007 وريال 2014) والإنجليزي بوب بايسلي (ليفربول 1977 و1978 و1981).