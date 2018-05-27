نيجيريا:دعم أممي بقيمة مليوني دولار بعد حصد الكوليرا أراوح العشرات

أعلنت الأمم المتحدة هذا الأحد عن تخصيصها مليوني دولار للحكومة النيجيرية من أجل مساعدتها على التصدي لداء الكوليرا، الذي تسبب في وفاة 50 شخصا على الأقل شمال غربي البلاد منذ أن ظهرت حالات

إصابة بهذا المرض منذ مارس الماضي.

وحسب مركز مراقبة الأمراض في نيجيرياي فإنه تم تسجيل 3 آلاف حالة إصابة على الأقل بداء الكوليرا على عموم تراب البلاد.

وعبر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة عن قلقه "من أن ينتشر الوباء داخل مخيمات النازحين المكتظة بالهاربين من الانتهاكات التي ترتكبها جماعة بوكو حرام" المسلحة.

وأكد المكتب على الحاجة إلى المزيد من الموارد من أجل " توقيف انتشار الكوليرا في شمال شرق نيجيرياي خاصة خلال موسم الأمطار".