ممثل وزارة التربية للإذاعة:قرابة 600 ألف مترشح يجتازون امتحان شهادة التعليم المتوسط هذا الإثنين

يجتاز هذا الإثنين 599846 مترشحا إمتحان شهادة التعليم المتوسط عبر مختلف المؤسسات التربوية وسط إجراءات تنظيمية محكمة هذا ما صرح به نائب مدير برامج التعليم بوزارة التربية الوطنية مصطفى حمدي.

وعشية انطلاق هذا الامتحان الهام في المسيرة التعليمية للتلاميذ أكد ممثل وزارة التربية الوطنية لدى استضافته في برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة هذا الأحد اتخاذ كل الاجراءات التنظيمية الكفيلة بضمان السير الحسن لهذا الامتحان الرسمي الهام.

وأشار ذات المسؤول في هذا الصدد إلى توزيع المواضيع الخاصة بهذا الامتحان على كل المؤسسات التربوية عبر الوطن مبرزا أن النجاح إلى السنة الأولى ثانوي يكون من خلال احتساب المعدل السنوي ومعدل امتحان شهادة التعليم المتوسط.

وفي رده عن سؤال متعلق بإلغاء هذا الامتحان الرسمي قال ممثل وزارة التربية الوطنية إن لجنة وزارية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع يدرس إمكانية إلغاءه ،فيما أفاد بأن إلغاء امتحان نهاية المرحلة الابتدائية أمر غير وارد في المرحلة الحالية.

وفي ظل ارتفاع معدل الإخفاق في الطور المتوسط إلى أزيد من 43بالمئة فإن مجهودات معتبرة تبذل من أجل التقليص من هذه النسبة من سنة لأخرى حسب ذات المتحدث لافتا إلى أن هناك عمل جار لتوجيه التلاميذ الذين فشلوا في هذا الطور إلى مراكز التكوين المهني.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / راضية زرارقة