الفيدرالية الوطنية للخبازين تطالب برفع هامش الربح لتفادي الغلق الإرادي للمخابز

طالب رئيس الفدرالية الوطنية للخبازين يوسف قلفاط برفع هامش الربح لتفادي الغلق الارادي للمزيد من المخابز بسبب عدم القدرة على النشاط .

وأوضح قلفاط على هامش ندوة صحفية عقدها بمقر اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين ان هامش ربح الخبازين لا يزال ضعيفا مقابل لارتفاع المسجل في جميع مكونات الخبز الاخرى التي ارتفع سعرها اكثر بداية من جانفي 2018 ، وقال نحن لا نطالب برفع سعر الخبز بل بهامش ربح لائق .

كما تحدث قلفاط أيضا عن مداومة الخبازين خلال ايام العيد ، مشيرا الى ان كل الخبازين المعنيين بالمداومة خال فترة العيد قد اعلموا بالقائمة وذكروا بكل الاجراءات العقابية التي يمكن أن تنجر عن الاخلال بالخدمة في تلك الفترة .

واستغل رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين الجزائريين يوسف قلفاط الندوة الصحفية من اجل التذكير بضرورة الاعتدال في اقتناء الخبز في شهر رمضان في اشارة الى ظاهرة تبذير الخبز.

المصدر : الإذاعة الجزائرية