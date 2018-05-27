المنتخب الوطني النسوي: شيح يوجه الدعوة لـ 21 لاعبة من أجل المشاركة في تربص بالبليدة

وجه مدرب المنتخب الوطني النسوي, عز الدين شيح, الدعوة لـ 21 لاعبة للمشاركة في تربص إعدادي ما قبل تنافسي من 29 ماي الى 7 جوان بالبليدة, في اطار الاستعدادات لمقابلة ذهاب الدور الثاني من تصفيات كاس أمم إفريقيا 2018 ضد اثيوبيا, المقررة يوم 6 جوان بملعب 5 جويلية (الجزائر) ابتداء من الساعة 00ر22, حسب ما أفادت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت.

و أوضحت الهيئة الفدرالية أن "التشكيلة النسوية ستدخل في الفترة الممتدة من 29 مايو الى 7 جوان في تربص تحضيري بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة و ستقام الحصص التدريبية في السهرة".

ومعلوم ان المنتخب الوطني النسوي كان قد انهى تربصا إعداديا جرى في الفترة الممتدة من 19 الى 26 ماي بالمركز الفني الوطني لسيدي موسى (الجزائر) بمشاركة 18 لاعبة. وسيستقبل المنتخب الوطني نظيره الإثيوبي يوم 6 جوان, فيما تقام مقابلة العودة يوم 10 جوان ابتداء من الساعة 00ر16 بالتوقيت المحلي (سا 00ر14 بالتوقيت الجزائري) بملعب أديس ابابا بإثيوبيا.

وسيدير لقاء ذهاب طاقم تحكيمي من غامبيا بقيادة إسا توراي ومواطنتيها أبي ليساي وجاينابا ماناح. أما مباراة العودة فتديرها الحكمة التونسية ضرفي غانواتي بمساعدة المصرية مونة محمود عطاالله والتونسية أفينة هودى.

وكان المنتخب الجزائري الذي يقوده عزالدين شيح قد أقصى في الدور الأول المنتخب السنغالي (خسارة 1-2 و فوز 2-0). من جهته, أطاح المنتخب الإثيوبي في الدور الأول بنظيره الليبي ذهابا وايابا (8-0, 7-0). وستقام نهائيات المنافسة الإفريقية بغانا.

قائمة اللاعبات المدعوات لهذا التربص :

بخدة فتحية (جمعية الامن الوطني), قندوسي زينب (ج. الامن الوطني), وضاح اسماء (ج. الامن الوطني), بنسكران شهرزاد (ج. الامن الوطني), بارة فاطيمة (ج. الامن الوطني), تاكنينت كهينة (ج. الامن الوطني), رمضاني مدينة (ج. الامن الوطني), براهيمي ريان (فتيات وئام قسنطينة), مروش ايمان (ف. وئام قسنطينة), بوهني بن زيان نعيمة (ف. وئام قسنطينة), سكوان فطيمة (ف. وئام قسنطينة), فدول نجاة (ف. وئام قسنطينة), بلدغم فاطمة الزهراء (ف. وئام قسنطينة), عربي عودة كلثوم (افاق غليزان), نفيدسا خديجة (جمعية الجزائر الوسطى), مارك جميلة (جمعية الجزائر الوسطى), بن عيسى جميلة (نادي أقبو), سيدهم اسيا (نادي سوكر مونتويل / كندا), شابل ايمان (نادي سوكر لونغويل / كندا), بلقاسيمي ليديا (ملعب بريست 29 /فرنسا), بنلازار ميريام ياسمين (جمعية بريد البي / فرنسا).