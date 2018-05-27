القائد العام للكشافة الجزائرية للإذاعة : 1200 شاب سيشاركون في المخيم الكشفي العربي

تستعد قيادة الكشافة الإسلامية الجزائرية لتنظيم المخيم الكشفي العربي لأول مرة ببلادنا منذ أكثر من ثلاثين سنة بمشاركة أزيد من 1200 شاب عربي.

و قال القائد العام للكشافة الجزائرية محمد بوعلاق في برنامج "ضيف الظهيرة" للقناة الأولى إن التنظيم بصدد التحضير لحدث عربي ودولي الأول من نوعه في الجزائر منذ أكثر من ثلاثين سنة، والذي لم تستضفه بلادنا منذ سنة 1984 ، وهو احتضان المخيم الكشفي العربي في دورته الثانية والثلاثين في شهر أوت المقبل .

وأوضح أن هذه الدورة التي ستكون تحت شعار "الحلم العربي" ويشارك فيها 1200 من شباب الكشافة العرب، ستسعى الكشافة الجزائرية إلى إبراز الحضارة والتراث والثقافة وتاريخ الجزائر المجيد لضيوفها من الشباب الكشفي العرب فضلا عن واقعها الحالي الذي تميزه التنمية والسياحة التي تتمتع بها بلادنا.

أضاف أنه سيتم لأول مرة في تاريخ الكشافة العربية (منذ 1954) إشراك الفتيات في برامج المخيم، مشددا على الكشافة الإسلامية الجزائرية لا تميز بين الجنسين وتسعى لمنح الفرص ذاتها للجنسين معا,

من جهة ثانية أكد المتحدث أن شباب الكشافة الجزائرية ساهموا رفقة متطوعين آخرين في توزيع أكثر من 200 ألف وجبة ساخنة على مستوى التراب الوطني، مضيفا أن الأمر يتعلق بأداء أحد واجبات التنظيم وهو التعاون والتأزر مع الأخرين.