كأس الجزائر لكرة اليد : تأهل شباب برج بوعريريج ووفاق عين التوتة للمباراة النهائية

ينشط شباب برج بوعريريج ووفاق عين التوتة يوم الجمعة القادم (30ر23) نهائي كأس الجزائر لكرة اليد رجال بقاعة حرشة حسان بالجزائرالعاصمة عقب فوزهما سهرة السبت إلى الأحد في الدور نصف النهائي للمنافسة.

وحقق فريق عين التوتة مفاجئة من العيار الثقيل بمدينة تاجنانت بعد أن أطاح بالمرشح الأول للتتويج، المجمع البترولي حامل اللقب بنتيجة (30- 28). وبهذا الفوز، تمكن فريق عين توتة من الثأر بالمجمع البترولي الذي فاز عليه في نهائي نسخة 2017 بنتيجة (28-21) وفي هذا الصدد صرح مدرب وفاق عين التوتة حكيم مجاهد "ان الفريق كان عازما على الفوز بهذه المقابلة حيث قمنا بتحضيرات جيدة مما جعلنا نفوز بهذه المباراة رغم صعوبة المنافس و سنعمل بجد من اجل خوض مباراة النهائي ضد فريق برج بوعريريج".

ومن جهته، تأهل شباب برج بوعريريج على حساب شبيبة سكيكدة بنتيجة (31-30) في لقاء جرت وقائعه بشلغوم العيد. وقال سفيان حواني مدرب فريق بوج بوعريرج"إني جد فخور بهذا التاهل بالرغم من الإمكانيات المتواضعة التي يمتلكها الفريق ومع ذلك اللاعبون يقدمون موسما رياضيا استثنائيا ونتمنى ان تكون نهاية هذا الموسم ايجابية لفريقنا".

وسيلتقي الفريقان لأول مرة في نهائي المنافسة و كلاهما طموح في التتويج بأول كأس في المشوار.