شهادة التعليم المتوسط: تسخير قرابة 13 ألف شرطي لتأمين مراكز الامتحانات

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني هذا الأحد عن تسخير قرابة 13 ألف شرطي لتأمين مراكز الامتحانات الخاصة بشهادة التعليم المتوسط خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 30 ماي, حسب ما أفاد به بيان لذات الجهاز الأمني.

وأوضح ذات المصدر أنه عشية امتحانات شهادة التعليم المتوسط التي تعني هذه السنة ما يقارب 600 ألف مترشح على المستوى الوطني, فإن مديرية الأمن الوطني سخرت "كل التدابير الأمنية والاحترازية لتوفير الأمن والسكينة بمراكز الامتحانات الخاصة بهذه الشهادة قصد توفير الأجواء المناسبة للممتحنين من خلال تجنيد 12954 شرطي للتأمين المباشر لشهادة التعليم المتوسط على المستوى الوطني".

ومن بين هذا التعداد الأمني المسخر, سيتم توزيع "3946 شرطي على مستوى مراكز ولايات الوسط و4938 على مستوى مراكز ولايات الشرق و2620 على مستوى مراكز ولايات الغرب و1450 على مستوى مراكز ولايات الجنوب".

وستسهر مصالح الأمن الوطني على تأمين جميع المراكز المتواجدة في إقليم اختصاصها ممثلة في "1678 مركز امتحان و17 مركز للتجميع والإغفال و59 مركز للتصحيح إلى غاية إعلان النتائج".

وستكون هذه القوة الأمنية "مدعمة بالتجهيزات المادية والتقنية الحديثة للوقوف عند التدابير الاستباقية قصد التأمين المباشر لمراكز الامتحانات وكذا المحيط المحاذي لها, بالإضافة إلى مراكز التجميع والتصحيح وتأمين عملية نقل المواضيع والأجوبة بالتنسيق مع مصالح وزارة التربية الممثلة في المدراء المشرفين على هذه العملية".

كما سيتم "تدعيم هذه التشكيلات الأمنية المقحمة بوحدات أمنية تسهر على تأمين مرافقة ونقل مواضيع الأسئلة والأجوبة الخاصة بالامتحانات, بالإضافة إلى تنظيم حركة المرور وتعزيز الدوريات الراكبة والراجلة ومنع وقوف وتوقف المركبات بمقربة من مراكز الامتحان قصد توفير الأجواء المناسبة للمشرفين والقائمين والممتحنين".