استشهاد فلسطيني ثالث جراء القصف الاسرائيلي على قطاع غزة

استشهد فلسطيني أمس الاحد متأثرا بجراحه جراء القصف الاسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن "شابا توفي متأثرا بجروحه التي أصيب بها ،جراء قصف الاحتلال لمواقع وأراض زراعية بين مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة".

وقصفت مدفعية الاحتلال بقذيفتين موقعا شرق مدينة /دير البلح/ وسط القطاع, وألحقت به أضرارا جسيمة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين القاطنين بالقرب من المكان.

وكانت مصادر فلسطينية قد أكدت أن مدفعية الاحتلال أطلقت قذيفتين على الأقل صوب موقع قرب معبر صوفا بين مدينتي رفح وخان يونس, ما أدى إلى استشهاد شابين, إضافة إلى تدمير الموقع بالكامل.

وكان الطيران الحربي الاسرائيلي قصف موقعين غرب مدينتي رفح وخان يونس, بستة صواريخ, في ساعة متأخرة الليلة الماضية, ملحقا دمارا بهما, دون وقوع إصابات.