بن غبريت تعطي من الأغواط إشارة انطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط

أعطت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت صباح هذا الإثنين من متوسطة المصالحة بحي الوئام بالأغواط إشارة الإنطلاق الرسمي لإمتحانات شهادة التعليم المتوسط للموسم الدراسي 2017 /2018 التي تتواصل على مدار ثلاثة أيام.

وأكدت الوزيرة عقب إشرافها على فتح أظرفة اختبارات مادة اللغة العربية "أنه لا توجد هناك أي نية أو توجه نحو إلغاء الإمتحانات الوطنية ومنها شهادة التعليم المتوسط كما أثير في بعض وسائل الإعلام الوطنية".

وأشارت بن غبريت إلى "أن الأمر كان يتعلق بنقاش جرى باللجان التربوية حول ممارسة التقييم البيداغوجي بخصوص كل الإمتحانات ولم يكن يتعلق بإلغاء الإمتحانات الوطنية".

ويتقدم لاجتياز هذه الإمتحانات الخاصة بشهادة التعليم المتوسط بولاية الأغواط حوالي 10.555 تلميذا من بينهم 9.641 متمدرسا و ثلاثة أحرار موزعين على 40 مركز إجراء فضلا عن عدد من المترشحين من مركز التكوين عن بعد ومؤسسة إعادة التربية، حسبما ذكرت مصالح مديرية التربية.

وخصصت ثانوية المقاومة الشعبية مركزا للتصحيح وثانوية أول نوفمبر مركزا للتجميع وكلتيهما بعاصمة الولاية.

ويقدر عدد المترشحين على المستوى الوطني لهذه الإمتحانات التي من المنتظر الإعلان عن نتائجها في الـ 18 جوان القادم, 595.865 مترشحا بزيادة بنسبة 9ر5 في المائة مقارنة بالسنة الدراسية الفارطة (566.221 مترشحا), حسب إحصائيات وزارة التربية الوطنية .

وينتقل إلى السنة الأولى ثانوي مباشرة المترشحون الحاصلون على معدل يساوي أو يفوق 10 /20 في إمتحان شهادة التعليم المتوسط, كما يعتبر ناجحا من تحصل على معدل 10/20 في هذا الإمتحان زائد المعدل السنوي للمراقبة المستمرة.

وستقوم وزيرة التربية الوطنية خلال هذه الزيارة التي يرافقها وفد عن البرلمان والشركاء الإجتماعيين من هذه الولاية بمعاينة عدد من المنشآت التربوية بعاصمة الولاية.

وستشرف بن غبريت على انطلاق الفترة المسائية لهذه الإمتحانات من ولاية الجلفة.