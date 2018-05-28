الرئيس بوتفليقة يعين أويحيى لتمثيله في ندوة دولية حول ليبيا

عين رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الوزير الأول، أحمد أويحيى لتمثيله في ندوة دولية حول ليبيا ستعقد يوم غد الثلاثاء بباريس والتي دُعي إليها رئيس الدولة من قبل نظيره الفرنسي،ايمانويل ماكرون حسب ما جاء الاثنين في بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح المصدر ذاته أن،"الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد عين الوزير الأول، أحمد أويحيى لتمثيله في ندوة دولية حول ليبيا و التي دُعي إليها رئيس الدولة من قبل نظيره الفرنسي، السيد ايمانويل ماكرون". واختتم البيان أن الندوة الدولية حول ليبيا ستعقد يوم غد الثلاثاء بباريس بمشاركة أهم القادة الليبيين و الأمم المتحدة و عدة بلدان من بينها بلدان جوار ليبيا.

المصدر: الإذاعة الجزائرية /وأج