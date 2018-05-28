وفاة 8 أشخاص في حوادث مرور خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

لقي 08 أشخاص حتفهم وأصيب 30 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 9 حوادث مرور سجلت على المستوى الوطني ،خلال الـ 24 ساعة الأخيرة (27 الى 28 ماي)،حسبما أفادت به هذا الاثنين حصيلة لمصالح الحماية المدنية .

وسجلت اثقل حصيلة بولاية غليزان بوفاة 03 أشخاص وإصابة 02 آخرين بجروح على إثر(02) حادثين مرور.

وأوضح المصدر ذاته أنه "تم تسجيل عدة حوادث مرور منذ بداية شهر رمضان الكريم منها 55 الأكثر دموية خلفت وفاة 56 شخص ( 53 رجل و 03 أطفال) وإصابة 153 شخص".

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية المدية من أجل انتشال جثة مراهق (15 سنة ) توفي غرقا في مسطح مائي ببلدية قلب الكبير.

كما سجلت نفس المصالح خلال نفس الفترة 2279 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنيني هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية ،الإجلاء الصحي وإخمــاد الحرائق والأجهزة الأمنية.