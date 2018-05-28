الأمن الوطني : 111 قضية باستخدام تقنية "أفيس" خلال شهر أفريل الفارط

تمكنت مصالح الشرطة القضائية أفريل المنصرم من حل 111 قضية تتعلق بالمساس بالأشخاص والممتلكات مع تحديد هوية المشتبه فيهم باستعمال تقنية النظام الآلي للتعرف على البصمات المعروف اختصارا بـ (AFIS) حسب ما أفادت به الاثنين المديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها أنه و من بين القضايا التي وجدت طريقها إلى الحل بفضل اعتماد مصالح الأمن الوطني المختصة على آخر التقنيات المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي بالإضافة الى المعدات والأجهزة المخبرية الدقيقة التي أضحت اليوم في متناول هذا الجهاز, 12 قضية على مستوى المصلحة المركزية لتحقيق الشخصية, و 99 قضية على مستوى المحطات المحلية لأمن الولايات الـ48.

وحول النتائج الإيجابية المحققة في هذا المجال باستعمال التقنيات المذكورة, أكدت المديرية العامة للأمن الوطني تركيزها على الدور الوقائي الذي تقوم به مختلف مصالحها العملياتية في محاربة الجرائم و التصدي لها، منوهة بالدور الفعال الذي أصبح يلعبه المواطن باعتباره "الحلقة الأساسية في المعادلة الأمنية"، من خلال ثقافة التبليغ التي أضحى يتحلى بها.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج