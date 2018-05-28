مدير الدراسات بوزارة التربية الوطنية: لا يمكن تسريب مواضيع امتحانات نهايات الأطوار التعليمية

أكد مدير الدراسات بوزارة التربية الوطنية مولود بولسان استحالة تسريب مواضيع امتحانات نهايات الأطوار التعليمية الأساسية الثلاثة بدءا من اختبارات السنة الخامسة حتى شهادة الباكلوريا مرورا بشهادة التعليم المتوسط.

واعتبر مدير الدراسات بوزارة التربية الوطنية لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الظهيرة" للقناة الإذاعية الأولى هذا الاثنين أن "تأمين الامتحانات الدراسية بصفة عامة هو انشغال هام ويحظى بعناية كبيرة من قبل الوزارة الوصية ، وهو يبدأ من انتقاء الإطارات التربوية التي تعد المواضيع وتسحبها على مستوى فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الذي يحظى بتأمين كبير جدا عبر وسائل تقنية حديثة تضمن التأمين التام لهذه المواضيع".

وأضاف بولسان أن "نقل المواضيع من مراكز الطبع إلى مديريات التربية يجري تحت مرافقة أمنية مشددة من قبل عناصر الجيش الوطني الشعبي والدرك والأمن الوطني وكذا مديري التربية ، لتصل المواضيع إلى الغرف المحصنة بمديريات التربية التي تتوفر بها أيضا الحراسة الأمنية المشددة، ثم يتم نقلها تحت نفس الظروف الأمنية الصارمة إلى مراكز الإجراء لضمان إجراء الاختبارات في أحسن الظروف وفي أجواء عادية وهادئة.وذلك بالتعاون الوثيق بين مختلف الشركاء والهيئات المعنية بهذه الامتحانات من الجيش والشرطة والحماية المدنية".

وأشار المسؤول بوزارة التربية إلى أن كل الشروط متوفرة لضمان إجراء الامتحانات في ظروف عادية وأنه تم استكمال تنفيذ البرامج التعليمية دون أي إشكال.