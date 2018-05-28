الألعاب الإفريقية للشباب: المصارعون الجزائريون في تربص تحضيري ببوخارست

28/05/2018 - 15:23

يجري المنتخبان الجزائريان للمصارعة ( أشبال  وأواسط), ابتداء من الثلاثاء تربصا تحضيريا ببوخارست الرومانية, تحسبا للألعاب  الإفريقية للشباب-2018, المقررة من 18 الى 28 جويلية بالجزائر.

واستدعى الطاقم الفني الوطني -المتكون من المدربين الوطنيين, عبد  الرحمان نعناعة , رمضان حيداوي , مسعود زغدان وحميد تروزين- 15 مصارعا ( 6  أشبال و7 أواسط وشابتين), للمشاركة في هذا التربص الإعدادي الذي ستتخلله دورة  دولية.

وتندرج هذه المرحلة الجديدة في تحضير المنتخبات الوطنية, في إطار البرنامج المعد من طرف مديرية الفرق الوطنية , تحسبا للألعاب الإفريقية للشباب  بالجزائر-2018 .  

واغتنم منتخب الأشبال هذه المناسبة لوضع "الروتوشات" الأخيرة  لتحضيراتهم تحسبا لبطولة العالم, المقررة من 2 الى 8 جويلية المقبل بزغرب  الكرواتية , بينما فريق الأواسط فهو مطالب بالمشاركة في الموعد العالمي  بترانافا بسلوفاكيا ( 17-23 سبتمبر).

 

      قائمة المصارعين المستدعين:

 

أواسط:  فارس لكحل, عبد المالك مرابط,  نعناعة مرتضى, جباري عبد الجباري, عمار  مومن, كاتب صالح الدين

أشبال : بوراس نور الإسلام, اسامة لعريبي, فاتح بن فرج الله, محمد ياسين  دريدي, احمد عبد الكريم مريكحي , روابح فادي .

إناث: آمال حميش وابتسام  دودو .

 

 

أوسمة:

رياضة, الفنون القتالية

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