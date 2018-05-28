الألعاب الإفريقية للشباب: المصارعون الجزائريون في تربص تحضيري ببوخارست

يجري المنتخبان الجزائريان للمصارعة ( أشبال وأواسط), ابتداء من الثلاثاء تربصا تحضيريا ببوخارست الرومانية, تحسبا للألعاب الإفريقية للشباب-2018, المقررة من 18 الى 28 جويلية بالجزائر.

واستدعى الطاقم الفني الوطني -المتكون من المدربين الوطنيين, عبد الرحمان نعناعة , رمضان حيداوي , مسعود زغدان وحميد تروزين- 15 مصارعا ( 6 أشبال و7 أواسط وشابتين), للمشاركة في هذا التربص الإعدادي الذي ستتخلله دورة دولية.

وتندرج هذه المرحلة الجديدة في تحضير المنتخبات الوطنية, في إطار البرنامج المعد من طرف مديرية الفرق الوطنية , تحسبا للألعاب الإفريقية للشباب بالجزائر-2018 .

واغتنم منتخب الأشبال هذه المناسبة لوضع "الروتوشات" الأخيرة لتحضيراتهم تحسبا لبطولة العالم, المقررة من 2 الى 8 جويلية المقبل بزغرب الكرواتية , بينما فريق الأواسط فهو مطالب بالمشاركة في الموعد العالمي بترانافا بسلوفاكيا ( 17-23 سبتمبر).

قائمة المصارعين المستدعين:

أواسط: فارس لكحل, عبد المالك مرابط, نعناعة مرتضى, جباري عبد الجباري, عمار مومن, كاتب صالح الدين

أشبال : بوراس نور الإسلام, اسامة لعريبي, فاتح بن فرج الله, محمد ياسين دريدي, احمد عبد الكريم مريكحي , روابح فادي .

إناث: آمال حميش وابتسام دودو .