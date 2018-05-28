شيخ المعلقين محمد صلاح في ذمة الله

انتقل الى رحمة الله الإعلامي بالإذاعة الجزائرية محمد صلاح صبحي هذا الاثنين بمسكنه العائلي بعين طاية بالعاصمة عن عمر ناهز 82 سنة.

و قد ولد شيخ المعلقين سنة 1936 بالعاصمة السورية دمشق و التحق بالاذاعة الجزائرية القناة الاولى في جانفي 1964 و استمر بها الى حين تقاعده سنة 1995 .

كما خاض مسارا اذاعيا رياضيا طويلا حيث علق على كبرى التظاهرات الرياضية و اشتهر بتلقه المميز خاصة لدى تعليقه على مباراة الجزائر المانيا بصرخته المميزة.

تقلّد عدّة مسئوليات اخرها نائب رئيس تحرير القسم الرياضى للقناة الاولى.

و بهذا المصاب يتقدم كل من وزير الاتصال جمال كعوان و المدير العام للإذاعة الجزائرية باخلص التعازي القلبية لعائلة الفقيدة.