كرة السلة/نهائي البطولة: سيدات المجمع البترولي يعدن من بعيد ويتوجن باللقب عن جدارة

تمكن نادي المجمع البترولي من قلب الموازين لصالحه ليتوج بلقب البطولة الوطنية النسوية لكرة السلة، اثر إطاحته بنادي بحرية حسين داي في المقابلة الثانية من النهائي، التي جرت وقائعها سهرة الاثنين بعين البنيان (الجزائر العاصمة)، بنتيجة 63-53 متفاديا بذلك اللجوء إلى اللقاء الفاصل.

ودخلت لاعبات ''البحرية'' التي انهزمن في المقابلة الأولى بنتيجة 76/67- بصرامة كبيرة أين سيطرن تقريبا على مجريات اللقاء قبل أن تنقلب الموازين في الربع الأخير لصالح المجمع البترولي .

وشهد اللقاء تقدم نادي بحرية حسين داي في النتيجة حيث أنهى الربع الأول لصالحه 18-11 ثم 30-17 في الربع الثاني قبل أن يواصل تقدمه في الربع الثالث 46-33 وفي الوقت الذي كان الكل يعتقد فيه عن ضمان فتيات ''البحرية'' الفوز تمكن المنافس من قلب الموازين في الربع الأخير وإنهاء اللقاء لصالحه.

وتمكن نادي المجمع البترولي من تعديل النتيجة (50-50) بعد أن كان متأخرا في بـ 13 نقطة.

الأمر الذي أفقد لاعبات ''البحرية'' الأمل رغم أن بداية اللقاء كانت توحي بتسجيل نتيجة ايجابية وضمان اللقاء الفاصل.

واستغل المجمع البترولي الانهيار المعنوي الذي سقط فيه المنافس وتقدم في النتيجة بفارق عشر نقاط (63-53).

يذكر أن نادي المجمع البترولي قد قدم احترازات تقنية عن التحكيم, وهو ما أقلب موازين اللقاء حسب مدرب بحرية حسين داي, مقران بن عباس.

ويعد هذا اللقب ال11 في تاريخ المجمع البترولي و السادس على التوالي.

بالإضافة إلى نهائي البطولة، سيلتقي كلا الفريقين في ال8 من شهر يونيو بقاعة حرشة حسان (الجزائر العاصمة) لتنشيط نهائي كأس الجزائر والتي سيحرص حتما نادي بحرية حسين داي على الابقاء عليها في خزائنه للموسم الثالث على للتوالي.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/ وأج