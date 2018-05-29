الرئيس الفرنسي يستقبل الوزير الاول أحمد أويحيى

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح هذا الثلاثاء بباريس الوزير الأول، أحمد أويحيى الذي عينه رئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة،لتمثيله في الندوة الدولية حول ليبيا التي تعقد اليوم بباريس.

وجرى الاستقبال بقصر الايليزي قبيل إفتتاح الندوة الدولية حول ليبيا التي تعقد تحت اشراف الامم المتحدة قصد التوصل الى اتفاق بين الفرقاء الليبيين.

وتعقد الندوة بمشاركة أهم القادة الليبيين والأمم المتحدة وعدة بلدان من بينها بلدان جوار ليبيا.