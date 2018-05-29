الفلسطينيون يطلقون أول رحلة بحرية إلى العالم كسرا لحصار غزة

انطلقت هذا الثلاثاء من ميناء غزة بفلسطين أول رحلة بحرية إلى العالم في مبادرة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار تزامنا والذكرى الثامنة للهجوم الإسرائيلي على سفينة مرمرة التركية قبالة سواحل قطاع غزة, في محاولة لكسر الحصار عن قطاع غزة الذي يدوم لأكثر من عقد من الزمن.

وقال الناشط الحقوقي وعضو الهيئة صلاح عبد العاطي في مؤتمر صحافي في ميناء الصيادين غرب مدينة غزة "نعلن عن انطلاق اول رحلة بحرية من قطاع غزة نحو العالم دون أن يوضح وجهة السفينة التي ستقل مجموعة من المرضى والطلبة والخريجين العاطلين عن العمل".

وتدشن هذه الرحلة "أول خط بحري من غزة الى العالم تطبيقا لمعايير حقوق الانسان التي تكفل السفر والتنقل"--حسب الهيئة --التي اكدت بانه "آن الاوان لينتهي الحصار".

‎وكانت إسرائيل قصفت 4 قوارب خلال غارتين نفذتهما في غضون شهر داخل ميناء غزة, حيث كان يتم تجهيزهما للإبحار عبر سواحل المتوسط من غزة إلى العالم.

‎وقال صلاح عبد العاطي إن هذه الرحلة "تأتي تطبيقاً لكل معايير حقوق الإنسان التي تكفل للأشخاص التنقل والسفر", داعياً المجتمع الدولي وكل الهيئات العالمية والمنظمات المعنية الى توفير الحماية لهذه الرحلة البحرية.

‎واعتبر أن حصار قطاع غزة وإغلاق معابره, يمثل "خرقاً فاضحاً وواضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني, ويرقى إلى جريمة ضد الإنسانية", مشيراً إلى أن سكان غزة يعيشون في سجن جماعي بلا كهرباء ولا دواء ولا اقتصاد ولا فرص عمل للخريجين.

‎وتزامن الإعلان عن تسيير أول رحلة بحرية من غزة إلى العالم مع إعلان وزارة وجيش الاحتلال الإسرائيلي, البدء في بناء حاجز بحري مع قطاع غزة "لا مثيل له في العالم", بهدف منع عمليات التسلل عبر البحر.

‎وكانت القوات البحرية الإسرائيلية قد قتلت نهاية ماي 2010 تسعة ناشطين اتراك خلال مهاجمة سفينة "مرمرة" التي سيرتها هيئة الاغاثة الانسانية التركية باتجاه قطاع غزة وكان على متنها ايضا ناشطون عرب واجانب وتحمل مساعدات انسانية.

‎وبخصوص مسيرة وفعاليات العودة الكبرى التي تنظم منذ 30 مارس الماضي أكد الناشط الحقوقي الفلسطيني استمرارها من أجل تحقيق الأهداف الوطنية التي خرجت لأجلها, مطالباً المجتمع الدولي بالعمل على رفع الحصار عن القطاع, وحكومة الوفاق بوقف إجراءاتها ضد غزة.

وحسب الهيئة العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار التي تضم ممثلين عن كافة الفصائل والمؤسسات الاهلية والمدنية, فان الجمعة القادمة (العاشرة) ستحمل اسم "من غزة إلى حيفا وحدة دم ومصير مشترك".

‎وارتفع عدد ضحايا القمع الهمجي بشكل شبه يومي للفلسطينيين عند الحدود الشرقية لقطاع غزة, إلى 118 قتيلا, بينما لا يزال اكثر من 300 شخصا يتهددهم الموت بسبب خطورة اصابتهم بالرصاص الحي.

‎وتفرض إسرائيل حصارا مشددا بريا وبحريا وجويا على قطاع غزة منذ 2006 , وتغلق السلطات المصرية معبر رفح البري الحدودي بين قطاع غزة ومصر, منذ عدة سنوات لكن تفتحه استثنائيا للحالات الانسانية في فترات متباعدة.

‎ومنذ عام 2013 قررت السلطات المصرية فتح المعبر طوال ايام شهر رمضان الحالي.