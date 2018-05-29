وفاة 35 شخصا في حوادث مرور في ظرف أسبوع

29/05/2018 - 12:06

لقي 35 شخصا حتفهم فيما أصيب 961 آخرين بجروح في 827 حادث مرور سجل على المستوى الوطني في الفترة ما بين الـ 20 و الـ 26 من ماي الجاري،حسبما أفادت به هذا الثلاثاء الحصيلة الأسبوعية لمصالح الحماية المدنية.
وقد سجلت أثقل حصيلة بولاية الطارف بوفاة ستة أشخاص و جرح 18 آخرين، إثر وقوع 12 حادث مرور.
وعموما،سجلت وحدات الحماية  المدنية في الفترة المذكورة ، 16686 تدخلا شمل مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية المتعلقة بحوادث المرور والحوادث المنزلية والإجلاء الصحي وإخماد الحرائق و كذا تغطية الأجهزة الأمنية  لمختلف التظاهرات من بينها 9350 تدخــل خاص بعمليات الإجلاء الصحي حيث تم فــيهــا إســعاف و إجلاء 910 جريح و تحويل 8097 مريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحــماية المدنيـة.
كما أحصت وحدات الحماية المدنية أيضا 796 تدخلا سمح بإخماد 550 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة،يضيف المصدر ذاته.

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