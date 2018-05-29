وفاة 35 شخصا في حوادث مرور في ظرف أسبوع

لقي 35 شخصا حتفهم فيما أصيب 961 آخرين بجروح في 827 حادث مرور سجل على المستوى الوطني في الفترة ما بين الـ 20 و الـ 26 من ماي الجاري،حسبما أفادت به هذا الثلاثاء الحصيلة الأسبوعية لمصالح الحماية المدنية.

وقد سجلت أثقل حصيلة بولاية الطارف بوفاة ستة أشخاص و جرح 18 آخرين، إثر وقوع 12 حادث مرور.

وعموما،سجلت وحدات الحماية المدنية في الفترة المذكورة ، 16686 تدخلا شمل مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية المتعلقة بحوادث المرور والحوادث المنزلية والإجلاء الصحي وإخماد الحرائق و كذا تغطية الأجهزة الأمنية لمختلف التظاهرات من بينها 9350 تدخــل خاص بعمليات الإجلاء الصحي حيث تم فــيهــا إســعاف و إجلاء 910 جريح و تحويل 8097 مريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحــماية المدنيـة.

كما أحصت وحدات الحماية المدنية أيضا 796 تدخلا سمح بإخماد 550 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة،يضيف المصدر ذاته.