رسميا... حليش يغيب عن وديتي الرأس الأخضر والبرتغال

يغيب المدافع الدولي الجزائري رفيق حليش، المصاب عن المواجهتين الوديتين للمنتخب الوطني ضد كل من منتخب جزر الراس الاخضر المقررة يوم الجمعة المقبل بملعب 5 جويلية والبرتغال يوم 7 جوان المقبل بلشبونة ، فيما تم اعفاء المهاجم هلال سوداني من المشاركة في الحصة التدريبية الاولى بسبب شعوره بآلام خفيفة على مستوى العضلات، حسب ما أفادت به الثلاثاء الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف).

واجرى المنتخب الوطني الجزائري سهرة الاثنين اول حصة تدريبية بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر) بحضور كل العناصر المدعوة للتربص وكذا رئيس الاتحادية الجزائرية للعبة خير الدين زطشي واوضحت الهيئة الفدرالية ان:" الحصة التدريبية انطلقت بإجراء حركات إحمائية بقيادة المحضر البدني كمال بوجنان، الذي طالب فيما بعد من اللاعبين القيام بعمل خاص و موجه من أجل تنشيط العضلات. بعدها قام الناخب الوطني باسترجاع مجموعته التي اخضعها لعمل فني و تقني" .

واضاف المصدر نفسه انه : " خلال هذه الحصة التدريبية ، شعر هلال سوداني بألم عضلي خفيف، الامر الذي ادلى الى اعفائه من مواصلة الحصة التدريبية ، علما ان اللاعب سيستأنف التدريبات اليوم الثلاثاء.

ومن جهته غاب رفيق حليش عن الحصة التدريبية وعن التربص وسيغيب عن المقابلتين الوديتين المقبلتين للخضر .

وتجدر الاشارة ان حليش التحق بتربص"الخضر" بعد خضوعه لعملية جراحية تستدعي ركونه لفترة راحة تدوم اسبوعين الي ثلاثة اسابيع.

ومعلوم ان لاعب وسط الميدان، سفيان فغولي (نادي غالطة سراي التركي) و حارس المرمى رايس وهاب مبلوحي (نادي الاتفاق السعودي) المدعوان للتربص ، قد اعتذرا عن حضور هذا التربص .

أما بالنسبة لمبولحي "فقد أبرق ليطلب إعفاءه من التربص كونه ركن للراحة منذ نهاية البطولة السعودية في أبريل الفارط و بالتالي يعتبر أنه ليس في أفضل حالاته لتلبية دعوة الفريق الوطني في الوقت

الحالي و طلب تأجيل عودته الى الاستحقاقات القادمة.

واستدعى الناخب الوطني رابح ماجر، لاعبي نادي بارادو، فريد الملالي (وسط ميدان) وتوفيق موساوي (حارس مرمى) لتعويض سفيان فغولي ورايس وهاب مبولحي

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج