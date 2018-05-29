الندوة الدولية حول ليبيا بباريس:اتفاق على عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 10 ديسمبر المقبل

اتفقت الاطراف الليبية المجتمعة في الندوة الدولية حول ليبيا المنظمة تحت اشراف الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء بباريس، على تنظيم الانتخابات في 10 ديسمبر القادم، وفق بيان مشترك صادر عن الاجتماع.

وأوضح البيان "التزم الأطراف بوضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر 2018 وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 ديسمبر 2018".

وذكر البيان الختامي أن "الأطراف الليبية تلتزم الموافقة المسبقة على نتائج الانتخابات، كما أنها تلتزم بنقل مقر مجلس النواب والعمل على توحيد المؤسسات العامة".

كما لفت إلى أن الأطراف الليبية تتفق على المشاركة في مؤتمر سياسي شامل لمتابعة تنفيذ هذا الإعلان تحت رعاية الأمم المتحدة.

وضم اجتماع باريس أربعة وفود تمثل، قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بهدف وضع مسودة خريطة طريق نحو الانتخابات.

وعلاوة على الجزائر، شهدت الندوة مشاركة كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية و المملكة المتحدة ووألمانيا وهولندا وتركيا وايطاليا ومالطا والصين وتونس والمغرب ومصر وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت والنيجر والتشاد والكونغو (ممثل الاتحاد الافريقي).

وأكد الإليزيه الاثنين أن "الهدف الرئيسي بالنسبة للمسؤولين الليبيين هو الاتفاق على نص أمام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية. و يتوجب على الكل تشكيل جبهة موحدة بوجه واحد من أجل الخروج من الأزمة"، مشيرا أن الوثيقة تنص على جدول زمني المسار الانتخابي.

و حسب ذات المصدر فانه من المقرر عقد اجتماع آخر في ظرف شهرين الى ثلاثة لمتابعة الاتفاق.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج