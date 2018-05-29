تبسة : العثور على الطفلة المختفية ببلدية العقلة المالحة في "صحة جيدة"

تمكنت فرقة الدرك الوطني لبلدية العقلة المالحة مساء اليوم الثلاثاء من العثور على الطفلة المختفية روميسة غريسي, حسب ما علم من ذات السلك الأمني.

وأوضح ذات المصدر بأن عناصر الدرك الوطني تمكنوا من العثور على الطفلة روميسة البالغة من العمر 3 سنوات بعد اختفائها منذ مساء أمس الاثنين من أمام منزلها العائلي لحظات قبل رفع آذان المغرب.

وأضاف المصدر أن الطفلة وجدت بمنزل مهجور ببلدية العقلة المالحة وهي في "صحة جيدة", مشيرا إلى أنه سيتم عرضها على طبيب لإجراء فحوصات طبية عليها قبل تسليمها إلى عائلتها.

وأكد كذلك بأن التحقيق ما زال مفتوحا للبحث في أسباب وملابسات و ظروف اختفاء هذه الطفلة.

للإشارة فقد كثفت مصالح الدرك الوطني من دوريات البحث على هذه الطفلة ليلة الاثنين إلى الثلاثاء و إلى غاية نهار اليوم و ذلك بمشاركة جمع غفير من المواطنين ومصالح محافظة الغابات والوحدات الثانوية للحماية المدنية.

وتتواصل بالمقابل عمليات البحث التي سخرت لأجلها الوسائل المادية والبشرية اللازمة عن الطفل محمد منصورية (10 سنوات) ببلدية المزرعة والذي لا يزال اختفاؤه غامضا و ذلك منذ يوم السبت الماضي.