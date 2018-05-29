فرعون تطلق تكنولوجيا توصيل الألياف البصرية إلى المنازل انطلاقا من الطارف

أشرفت وزيرة البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية و التكنولوجيات و الرقمنة هدى إيمان فرعون اليوم الثلاثاء بالطارف على إطلاق تكنولوجيا توصيل الألياف البصرية إلى المنازل في إطار برنامج واسع يستهدف هذه الولاية.

و تم إطلاق أشغال ربط 1858 منزلا بالطارف بالألياف البصرية انطلاقا من منطقة برج سمار ببلدية الشط باستثمار عمومي بقيمة 235 مليون دج و مد 119 كلم من الألياف البصرية حسب الشروح التي قدمت فرعون.

و بعين المكان سلطت الوزيرة الضوء على مزايا هذه التكنولوجيا "المستدامة والآمنة" و التي توفر تدفقا عاليا من الإنترنت مؤكدة بالمناسبة على "ضرورة ترقية الأداء في مجال التكنولوجيات و الرقمنة".

و حسب الشروحات التي قدمت فإن هذه التكنولوجيا التي بإمكانها توفير تدفق جد عالي يصل إلى غاية 100 ميغابايط في الثانية للزبائن العاديين و 1 جيغابايط في الثانية للمهنيين ستكون متاحة أمام أكثر من 1800 زبون عبر 3 مناطق عمرانية بولاية الطارف.

و عاينت فرعون المدرسة الابتدائية زيغوت يوسف ببلدية الشط حيث أشرفت على تدشين قاعة متعددة الوسائط مجهزة بحواسيب و موصولة بالإنترنت قبل أن تشرف على مراسم توزيع 10 طرود لألبسة عيد لتلاميذ ينتمون لعائلات معوزة.

كما دشنت وزيرة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و التكنولوجيات و الرقمنة مكتبين بريديين بكل من القالة و عاصمة الولاية.و خضع هذان الهيكلان لأشغال إعادة تأهيل من أجل تحسين أكبر لظروف استقبال المواطنين و إتاحة إطار عمل أفضل للموظفين.