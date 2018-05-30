مجلس الأمن يلتئم هذا الأربعاء لبحث التصعيد الاسرائيلي الخطيرعلى قطاع غزة

يجتمع مجلس الأمن الدولي هذا الأربعاء في جلسة طارئة بطلب من الولايات المتحدة لبحث الأوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعد التصعيد الخطير للاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة.

ويناقش مجلس الأمن مسودة مشروع قرار تقدمت به الكويت يدعو إلى نشر "بعثة حماية دولية" للفلسطينيين في الاراضي المحتلة بينما وزعت الولايات المتحدة مسودة بيان الثلاثاء، تطالب المجلس بعقد جلسة لبحث الاوضاع في قطاع غزة.

ويتوقع دبلوماسيون أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض لمنع تبني مشروع القرار (الكويتي)، لكن الكويت تأمل أن تنال دعم الأعضاء الـ14 الآخرين في المجلس.

وفي تصعيد اعتبر الأعنف منذ عام 2014 ،شنت طائرات حربية اسرائيلية، غارات جوية على قطاع غزة المحاصر، حيث أطلقت حوالي 15 صاروخا نحو أهداف معينة، وأكدت مصادر فلسطينية أن "الطائرات الحربية أغارت على العديد من المواقع في القطاع".