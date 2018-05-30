أوبك ستكرم الرئيس بوتفليقة في شهر سبتمبر المقبل

أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني أمس الثلاثاء من بومرداس أن أوبك ستكرم فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من اجل مساهمته في الجهود القائمة لرفع أسعار النفط ابتداء من 2016 وذلك خلال الاجتماع المقرر عقده في أواخر سبتمبر المقبل بالجزائر العاصمة.

وأضاف الوزير بالقول "في أواخر سبتمبر ستحضر وفود من البلدان الأعضاء في منظمة أوبك إلى الجزائر من اجل تكريم رئيس الجمهورية لقاء حكمته ومجهوداته التي ساهمت في ارتفاع اسعار النفط من 20 دولار في 2016 الى قرابة الـ 80 دولار حاليا".

وقال قيطوني إن الدول الأعضاء ستجتمع في فيينا في 22 يونيو المقبل لمناقشة تطورات السوقي مبرزا أن القضايا الجيوسياسية سيكون لها تأثير كبير على سعر الخام.

وأشار قيطوني إلى دور رئيس الدولة في التوصل إلى اتفاق ضمني بتاريخ الـ 28 سبتمبر 2016 في الجزائر بين أعضاء أوبك والذي صودق عليه لاحقا في جنيف.

ووفقا له فإن العديد من الزيارات التي قام بها رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الطاقة في دول أوبك وحتى من خارج أوبك عام 2016 تهدف الى التشاور مع الجزائر لتحديد سبل وطرق تثبيت أسعار الخام في السوق الدولية.